Moradores de Apucarana opinam sobre horário de verão; veja enquete

Em Apucarana, o adiantamento de uma hora nos relógios divide opiniões entre os moradores da cidade

Extinto em 2019, o horário do verão voltou à pauta nacional após o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perguntar a opinião de seus seguidores no Twitter sobre o assunto. Em Apucarana, o adiantamento de uma hora nos relógios divide opiniões entre os moradores da cidade e virou tema de enquete também no site TNOnline.

A apucaranense Maria José da Silva, por exemplo, diz que é a favor da volta do horário de verão. "Eu sou a favor, pois o adiantamento de uma hora deixa o dia mais longo. Gosto bastante do dia", explica. Já Aristóteles Paes, prefere que o 'relógio' fique do jeito que está. "Eu sou contra a volta do horário de verão, pois acho que não existe economia de energia. Prefiro que deixe do jeito que está", observa.

Outros moradores da cidade também opinaram sobre o assunto durante enquete realizada na manhã desta quarta-feira (9) pela jornalista Lis Kato.

Assista à enquete:

