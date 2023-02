Moradores de Apucarana mostram danos causados pela chuva; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Chuva causa estragos em casas e ruas de Apucarana na madrugada deste sábado (11)

A chuva registrada na madrugada deste sábado (11) causou danos em algumas casas e ruas de Apucarana. Alguns leitores do TNOnline registraram as cenas e enviaram para a equipe de reportagem. Entre os bairros atingidos estão o Jardim Novo Horizonte e o Jardim Por do Sol.

continua após publicidade .

O vigilante Aparecido do Espírito Santo, morador do Jardim Novo Horizonte, conta que acordou com a casa sendo alagada pela chuva. "Levei um susto quando vi, mas consegui furar o forro da residência e deixar a água escorrer de uma vez. Quase perdi uma televisão 65´novinha", conta.

Veja:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Outra moradora do Jardim Por do Sol, Rozeli Venâncio, de Apucarana, também postou imagens em suas redes sociais mostrando como ficou sua casa após a chuva da madrugada deste sábado (11).

Veja:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Conforme o meteorologista Samuel Braun, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simpar), a chuva registrada foi de 7.2 mm, na madrugada deste sábado (11). "Não é considerado bastante. No entanto, o que pode ter ocorrido é que em alguns pontos da cidade a chuva foi mais intensa e localizada", explica.



Veja o vídeo do meteorologista sobre a previsão para este sábado (11): null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News