A Caixa Econômica Federal já liberou, até o momento, R$ 36,3 milhões pelo Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os moradores de Apucarana, no norte do Paraná. O montante representa cerca de 60% do total de R$ 60,8 milhões sacados na região, que abrange sete municípios atingidos por um forte temporal no mês de setembro. Até o momento, mais de 10,4 mil trabalhadores apucaranenses tiveram acesso ao benefício, cujo prazo de solicitação no município segue aberto até o dia 18 de janeiro.

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A autorização para a retirada do recurso em Apucarana ocorreu devido aos estragos provocados durante o temporal com ventos de até 124,9 km/h registrados no dia 21 de setembro. O fenômeno, classificado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) como um "downburst", quando uma violenta corrente de ar desce da nuvem e se espalha pelo solo, afetou mais de 21 mil moradores na cidade. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a tempestade deixou cerca de mil desalojados, 20 desabrigados e danificou aproximadamente cinco mil residências, além de derrubar árvores, quebrar mais de 70 postes e interromper o fornecimento de energia para 43 mil domicílios, cenário que levou a prefeitura a decretar situação de emergência.

REGIÃO

Na região, o balanço atualizado até a segunda quinzena de novembro aponta que 18,9 mil trabalhadores já foram atendidos pelo benefício federal. Depois de Apucarana, o município de Ivaiporã aparece com o maior volume, somando R$ 17 milhões liberados para 5.428 pessoas. Em seguida, está Califórnia, com R$ 2,6 milhões em saques. A lista de cidades contempladas inclui ainda Marilândia do Sul, São Pedro do Ivaí, Arapuã e Ariranha do Ivaí. O levantamento regional da Defesa Civil confirmou danos estruturais consideráveis nessas localidades, contabilizando 200 residências atingidas em Califórnia, 101 em Marilândia do Sul, 85 em São Pedro do Ivaí e 46 em Ivaiporã.

O pedido para a retirada do dinheiro deve ser feito integralmente de forma digital, por meio do aplicativo oficial do FGTS, sem a necessidade de ir a uma agência. O trabalhador precisa acessar o menu de saques, selecionar a opção de calamidade pública, informar o município em que reside e enviar fotos do documento de identificação e de um comprovante de endereço. Por fim, basta indicar uma conta bancária para receber o crédito. O benefício é destinado exclusivamente a quem possui saldo na conta vinculada e mora nas áreas afetadas reconhecidas pela Defesa Civil, com um limite de saque estabelecido em R$ 6,2 mil. A Caixa ressalta que é exigido um intervalo mínimo de doze meses desde o último saque realizado pelo trabalhador sob a mesma justificativa.