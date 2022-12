Moradores de Apucarana desvendam mistério após objeto ser visto no céu

Da Redação

Moradores da região do Residencial Viverti, de Apucarana, ficaram intrigados ou até mesmo assustados após um objeto, que até então não tinha sido identificado, ser visto no céu durante a madrugada desta quinta-feira (22). No entanto, após especulações, a equipe de reportagem do TNOnline desvendou o mistério. O objeto nada mais é do que uma pipa 'iluminada'.

E as luzes piscando? Então, segundo informações de um leitor, o brinquedo estava piscando por conta de uma pulseirinha de néon, aquelas usadas em festas, que estava colada no objeto. "Eu fiquei observando aquele objeto se movimentando. Ele sumia e aparecia. Achei curioso. Fiz a filmagem por volta da 1h40, quando retornava do meu trabalho. Agora pouco, após mandar para um amigo, descobri que era um pipa", relata o vigilante que prefere não se identificar.

Veja o vídeo feito durante a madrugada:

Ovni em Londrina?

Um morador do Bairro Santa Rita, localizado em Londrina, no norte do Paraná, filmou durante a madrugada desta quarta-feira (21), o momento que um objeto voador não identificado (ovni) surge no céu. A câmera de segurança de casa captou o ponto de luz.

O homem analisou as imagens durante a manhã e percebeu que o objeto surgiu por volta das 4h20 e desapareceu uma hora depois de ficar no ar. O vídeo mostra o trajeto que o ponto de luz percorre, até sair de vista. Até o momento de fechamento desta reportagem não havia confirmação de que se trata de um ovni.

