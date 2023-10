Moradores de Apucarana calculam prejuízos após temporal; vídeo

Moradores de Apucarana, no Norte Paraná estão tentando colocar suas casas em ordem após a tempestade que causou diversos prejuízos na cidade na tarde de quarta-feira (4). Um dos imóveis castigados pela chuva e pelo vento forte é a do aposentado João Maria Aparecido Batista que mora no Residencial Fariz Gebrim. O temporal arrancou telhas da casa, derrubou o muro e danificou o carro do idoso. Assista o vídeo no fim da reportagem.

continua após publicidade

“A gente ficou apavorado, mas não teve o que fazer. O vento foi muito forte e entrou muita água dentro de casa”, relata. O aposentado estava junto com a esposa quando o temporal assustador começou. “Estamos bem, graças ao bom Deus. Só susto. Agora é recuperar o prejuízo”, diz.

- LEIA MAIS: Temporal deixa um ferido e 30 moradores têm casas destelhadas

continua após publicidade

A casa da Priscila Ananias, 33 anos, moradora do Fariz Gebrim, também foi danificada. Ela conta que passou momentos assustadores durante o temporal que afetou outros imóveis do bairro. Depois que o temporal acabou, os moradores se reuniram para socorrer os donos dos imóveis prejudicados. “Na minha casa tinha uma cerca de balaústra, na hora o vento balançou o poste e levantou a cerca e caiu. A gente não sabia se socorria aqui ou ajudava a socorrer os outros. Depois da chuva a gente se uniu para tentar ajudar. Agradecer que só foram danos materiais que nada mais forte aconteceu”, comenta.

O imóvel de Jaqueline Hidalgo, 42 anos, também sofreu muitas avarias. O vento derrubou o muro da residência e levou o toldo da lavanderia embora. “Minha casa é cheia de criança, pelo menos não machucou ninguém. Agora é trabalhar, pagar e construir o muro de novo”, comenta.

- LEIA MAIS: 'Vi a morte de perto', diz condutora após árvore cair durante temporal

continua após publicidade

Outra casa atingida foi a de Paulo José de Deus, 42 anos, que também dica no Residencial Fariz Gebrim. O imóvel foi destelhado com a força do vento. “Não estávamos esperando um vento dessa proporção. Mas graças a Deus foram somente danos materiais mesmo, nada mais”.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR), a velocidade do vento ultrapassou 77 km/h causando muita destruição na cidade. O último boletim do Corpo de Bombeiros informa que pelo menos uma pessoa ficou ferida, 30 casas destelhadas, além de dezenas de quedas de árvores que atingiram pelo menos seis veículos. Os dados são preliminares e a corporação informou que vai atualizar o boletim na tarde nesta quinta-feira (5).

Assista a reportagem em vídeo:

continua após publicidade

tnonline

Siga o TNOnline no Google News