Moradores de 3 estados querem adotar cão pendurado em varal

Após muito sofrimento, o cão que foi colocado em um balde com água por duas horas e pendurado em um varal em Apucarana, no norte do Paraná, em breve deve ganhar um novo lar. O animal segue se recuperando dos maus-tratos e pessoas de outros três estados estão interessadas em adotá-lo. Chamado carinhosamente de Bob, o cachorro faz tratamento contra uma infecção urinária.

O coordenador Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), Luan Guapuruvu, informou que moradores de São Paulo, Rio de Janeiro e até de Salvador querem adotar o cão, além de pessoas que vivem em Apucarana e outras cidades da região. "Hoje ele está bem, se recuperando de uma infecção urinária o que estava gerando um grande desconforto pra ele, mas ele já melhorou bem, está saudável, amistoso, brincalhão. Ele está em processo de adoção, são muitas pessoas interessadas, do Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, estamos fazendo uma triagem, a expectativa é que ele fiquei pela nossa região, com alguém que tenha tempo, que dê carinho e principalmente amor, é o que ele precisa, ainda mais agora, que já é um cão idoso", explica.

O número de casos de maus-tratos em Apucarana é grande. De janeiro até 6/12 deste ano, o centro municipal recebeu 598 denúncias de animais maltratados na cidade. "Com toda certeza vamos fechar o ano passando das 600 denúncias", disse Luan.

Atualmente existem no Cemsa, 167 cães e aproximadamente 70 gatos disponíveis para adoção responsável. "Todos os nossos animais estão castrados, disponíveis para adoção. Agora com a aproximação do final de ano, as pessoas precisam redobrar os cuidados com os animais, é um período festivo, algumas pessoas ainda têm costume de soltar fogos de artifício, o que assusta os animais, estamos nos aproximando do período de férias também, então cuide do seu bichinho", finaliza.

O resgate aconteceu no dia 18/11. O dono do animal foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos. O idoso, de 63 anos, publicou imagens cão pendurado no varal e justificou que queria 'ensinar' uma lição ao cachorro que tinha fugido. Assista:

Moradores de 3 estados querem adotar cão pendurado em varal - Vídeo por: Reprodução

