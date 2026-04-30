Moradores celebram Dia do Trabalhador com festa e torneio de maia no Jardim Ponta Grossa

Moradores do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana (PR), realizam nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, um evento comunitário com atividades recreativas e programação aberta ao público. O evento começa às 10h e segue ao longo de todo o dia.

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A programação acontece na Rua Paranaguá, em frente ao Ginásio Cebolão e à Lanchonete do Paraíba. A organização é de moradores do bairro, entre eles os populares Marcão e Paraíba.



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Entre as atividades previstas estão a realização do segundo torneio de maia, além de atrações para crianças, como brinquedos e pula-pula. Também haverá churrasco e música ao vivo durante o evento.

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De acordo com os organizadores, a proposta é reunir moradores e visitantes em um momento de convivência e ampliar a realização do torneio ao longo do ano, com novas edições previstas.

O espaço onde ocorre o evento é uma pracinha construída com apoio da comunidade e do poder público. A participação é aberta ao público.