Moradora questiona mortandade de peixes no Lago Jaboti em Apucarana

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, publicou fotos e vídeos mostrando vários peixes mortos no Lago Jaboti. Nos post feito no Facebook, ela questiona a mortandade registrada no lago.

O registro foi feito na última quinta-feira (14), data da publicação, por uma moradora que passava pelo local, e se assustou com a quantidade de peixes boiando pela barragem do lago. A reportagem tenta contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para obter mais informações sobre o ocorrido e saber quais providências estão sendo tomadas.

