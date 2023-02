Moradora grava infestação de ratos no centro de Apucarana; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Vigilância Sanitária de Apucarana, no norte do Paraná, está investigando o aparecimento de ratos em frente ao Terminal Urbano. Um vídeo que está circulando em grupos do WhatsApp nesta segunda-feira (6) mostra vários roedores em buracos em frente a um gramado no local, na esquina das ruas Osório Ribas de Paula e Gastão Vidigal.

continua após publicidade .

No vídeo, uma mulher comenta durante a filmagem. “Olha o tanto de rato! É no Terminal de Apucarana”, diz. Ao verificar a coloração branca dos bichos, outra mulher diz : “São ratos de laboratório”.

Procurado pelo TNOnline, Marcelo Viana de Castro, superintendente de vigilância em saúde, disse que também recebeu nesta segunda-feira o vídeo e que o órgão irá até o local para comprovar a veracidade. Caso se confirme a infestação, ele disse que a Vigilância Sanitária irá tomar providências. Pela gravação, Viana disse que não era possível definir a espécie. Veja: null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

A reportagem do TNOnline conversou com pessoas que trabalham na região e elas confirmaram que a infestação ocorre há vários dias. No início da tarde desta segunda-feira, um homem chegou ao local e colocou veneno nas tocas, segundo testemunhas.



Meio Ambiente apura veneno jogado em 'ratos do terminal' de Apucarana

Após o vídeo de uma infestação de ratos viralizar nos grupos de WhatsApp, a secretaria do Meio Ambiente de Apucarana vai apurar quem foi o responsável por despejar veneno nos buracos em que os roedores vivem, além de tomar providências com relação aos bichos. "Apesar de que a solução correta é exterminar esses ratos do local, este veneno pode ser prejudicial para outros animais que passam pelo lugar ou perigoso até mesmo para crianças que circulam nesta região", explica Sérgio Bobig, superintendente municipal de Meio Ambiente.

Bobig explica que esses tipos de ratos são vetores de doenças e não poderiam estar em um local onde vivem tantas pessoas. "Eles são animais que transmitem doenças para as pessoas. Soube que alguns moradores estavam alimentando esses ratos, isso não pode ocorrer", complementa.

continua após publicidade .

Conforme o superintendente, os ratos provavelmente são híbridos, ou seja, são animais domésticos misturados com ratazanas. "O que pode ter acontecido é que alguém pode ter comprado um hamster, por exemplo, ter enjoado dele e ter soltado o animal na rua. Daí, ele cruzou com um rato que vive na rua e teve outros animais", explica.

fonte: TNonline Veneno foi despejado nas tocas abertas pelos ratos

Rato mercol

Conforme o biólogo Fernando Felipe Rodrigues, de Apucarana, o animal visto em frente ao Terminal Urbano é o rato mercol (Rattus norvegicus). "Essa é uma espécie invasora, que escapou de algum criador ou solto de propósito. Ele tem filhotes a cada 27 dias e pode ter até 18 filhotes. Este animal vira praga em um ano tranquilamente. Ou é feito o abate ou é preciso pegar todos e separar fêmea de macho, e deixar que morram sozinho. A média de vida é de três anos", explica.

Siga o TNOnline no Google News