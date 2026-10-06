Moradora está há 16 dias sem luz após temporal em Apucarana

Família do Jardim Trabalhista afirma que procurou a Copel diversas vezes, mas ainda aguarda a religação da energia na residência

Dezesseis dias após o temporal que atingiu Apucarana em 21 de setembro, uma família do Loteamento Central/Jardim Trabalhista continua sem energia elétrica em casa. A moradora Isabele Alves, de 24 anos, procurou a reportagem do TNOnline e da Tribuna do Norte para relatar a situação e pedir ajuda para solucionar o problema.

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Segundo Isabele, a residência teve o padrão de energia danificado depois que uma árvore de grande porte caiu em frente ao imóvel durante o temporal. A Copel teria ido até o local posteriormente e retirado os fios que ficaram caídos, mas a energia ainda não foi restabelecida.

Desde então, a família afirma ter procurado a companhia diversas vezes, presencialmente e por telefone. De acordo com a moradora, a resposta recebida é de que uma equipe seria enviada ao endereço para fazer a religação.

“Várias vezes entramos em contato com a Copel. Eles falam que não têm nada, nenhum chamado em aberto. Sempre falam que ‘até tal hora estarão aí’ ou que dentro de tantas horas ou dias estarão aqui, mas até agora nada”, relatou.

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Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

A falta de energia tem afetado a rotina da família. Isabele conta que os moradores precisam recorrer a parentes para atividades básicas, como tomar banho e carregar celulares. Ela também está em período de conclusão do TCC e afirma que não consegue estudar adequadamente em casa.

“Estamos dependendo de familiares para poder tomar banho, carregar celular e, eu, para estudar, pois estou em época de TCC e sem luz não consigo estudar. Roupa não estamos conseguindo lavar. A geladeira está vazia, porque sem energia não tem como guardar nada. O que tinha estragou tudo.”

De acordo com Isabele, a árvore que caiu durante o temporal já havia sido alvo de um pedido para retirada antes do incidente. “A árvore estava protocolada para ser removida há meses na Justiça”, afirmou.

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A queda da árvore, segundo a moradora, danificou o padrão de energia da residência. Ela afirma que a estrutura já foi reparada pela família e que, atualmente, seria necessário apenas que a energia fosse religada. “Fizemos todo o padrão aqui, então era só eles virem e religarem a energia.”

Além dos transtornos provocados pela falta de energia, a família relata a perda de alimentos que estavam armazenados no freezer e destaca que uma idosa de 96 anos mora na residência. “Temos uma senhora aqui de 96 anos e sempre que ligamos lá falam a mesma coisa. Está desesperador e não sabemos mais o que fazer.”

Para Isabele, os 16 dias sem energia também têm provocado desgaste emocional entre os moradores. “Estamos estressados. Viver sem energia é péssimo. Chega à noite aquele silêncio, sem ter o que fazer. Querendo ou não, mexe com o psicológico da gente.”

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O temporal de 21 de setembro provocou estragos em diferentes pontos de Apucarana e região. Segundo o Simepar, as rajadas de vento chegaram a 124,9 km/h, às 19h15. Foram registrados 23,4 milímetros de chuva, sendo 17,8 milímetros concentrados em apenas 15 minutos.

A reportagem do TNOnline entrou em contato com a assessoria de imprensa da Copel e apresentou o protocolo informado pela moradora, além de questionar a situação do atendimento, o motivo da demora e a previsão para o restabelecimento da energia. A companhia foi procurada e o posicionamento será incluído na matéria assim que houver retorno.