Moradora encontra homem dentro do quintal de casa e suspeito foge em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Indivíduo foi visto olhando para dentro da residência e escapou antes da chegada da polícia

Uma moradora do Loteamento Mutirão Vale Verde, em Apucarana, acionou a Polícia Militar após perceber um homem dentro do quintal de sua residência no fim da tarde deste domingo (13). Segundo o relato, o indivíduo estava olhando para o interior da casa.

- LEIA MAIS: Apucarana tem segunda-feira fria e chuvosa, com máxima de 15°C

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A mulher contou aos policiais que percebeu a presença do homem no quintal e, ao notar que havia sido visto, ele pulou o muro dos fundos e fugiu.

Após o acionamento, equipes da Polícia Militar realizaram buscas nas proximidades da residência e em terrenos vizinhos.

Os policiais também fizeram patrulhamento por uma viela utilizada como passagem para uma quadra abaixo, com acesso à região da linha férrea.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar das buscas, o suspeito não foi localizado. A ocorrência foi registrada pela PM como policiamento de presença.