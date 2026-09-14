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Moradora encontra homem dentro do quintal de casa e suspeito foge em Apucarana

Indivíduo foi visto olhando para dentro da residência e escapou antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moradora encontra homem dentro do quintal de casa e suspeito foge em Apucarana
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Uma moradora do Loteamento Mutirão Vale Verde, em Apucarana, acionou a Polícia Militar após perceber um homem dentro do quintal de sua residência no fim da tarde deste domingo (13). Segundo o relato, o indivíduo estava olhando para o interior da casa.

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A mulher contou aos policiais que percebeu a presença do homem no quintal e, ao notar que havia sido visto, ele pulou o muro dos fundos e fugiu.

Após o acionamento, equipes da Polícia Militar realizaram buscas nas proximidades da residência e em terrenos vizinhos.

Os policiais também fizeram patrulhamento por uma viela utilizada como passagem para uma quadra abaixo, com acesso à região da linha férrea.

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Apesar das buscas, o suspeito não foi localizado. A ocorrência foi registrada pela PM como policiamento de presença.

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ação policial Apucarana insegurança Loteamento Vale Verde POLICIA MILITAR segurança
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