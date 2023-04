Moradora é presa com 48 porções de crack em Apucarana

Da Redação

Porções de crack e R$ 30 foram apreendidos

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (10) após a Polícia Militar (PM) encontrar com ela diversas porções de crack. A ocorrência ocorreu na casa da suspeita, na Rua José Ciapina, no Núcleo Habitacional Marcus Freire, em Apucarana, norte do Paraná.

Segundo a equipe da Rotam, os policiais se deslocaram à residência, conhecida por ser ponto de venda de entorpecentes, após ser notado uma grande movimentação no local.

A moradora da casa foi abordada pela equipe policial e negou ter drogas em sua residência. No entanto, após autorizar os policiais a realizarem buscas pelo local, foram encontrados 48 porções de crack e R$ 30 em dinheiro.

Diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 17ª Subdivisão Policial. As porções da droga e o dinheiro foram apreendidos.

