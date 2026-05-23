Moradora do Jaçanã se depara com cobra em casa e aciona Corpo de Bombeiros
Animal entrou em um buraco no chão da residência; moradora teme pela segurança dos filhos
Uma moradora do Residencial Jaçanã, em Apucarana (PR), se deparou com uma cobra dentro de sua casa, na tarde deste sábado (23) e acionou o Corpo de Bombeiros.
Conforme informações repassadas ao TNOnline, o animal se escondeu em um buraco no chão da residência e a moradora teme pela segurança de seus filhos.
A tenente Ana Paula Zanlorenzi confirmou à reportagem que a corporação foi acionada para retirar a cobra da residência. "Quando um animal está fora do seu habitat natural, e oferece algum risco para seres humanos, para outros animais ou o próprio animal está em risco, o Corpo de Bombeiros realiza a captura e depois a destinação correta ao habitat natural", comentou a tenente.
Contudo, segundo a moradora, quando os bombeiros chegaram a cobra não foi localizada.