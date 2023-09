Moradora do Dom Romeu chama PM após cães serem 'envenenados'; entenda

Um suposto envenenamento de cães mobilizou uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana, na tarde desta segunda-feira (25), em uma residência localizada no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. De acordo com a proprietária da casa, um homem estaria dando comida para as cachorras dela através do muro do imóvel.

A ocorrência foi registrada pelos policiais por volta das 15 horas. A moradora afirma que um desconhecido teria envenenado os animais de estimação dela. O homem teria dado comida para as cadelas pelo muro da casa vizinha, e os alimentos estariam com um cheiro diferente, o que levantou a suspeita.

Ao conversar com os policiais, a mulher relatou que realmente não conhece a pessoa que estaria alimentando os animais. No boletim de ocorrência, não foi informado se as cachorrinhas teriam comido os alimentos supostamente envenenados ou passado mal. A moradora do Dom Romeu foi orientada.

