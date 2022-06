Moradora do 'Correia de Freitas' reclama de buracos; Veja

Da Redação

Pela segunda vez, a moradora do Distrito de Correia de Freitas, de Apucarana, Alessandra Sandy Coutinho, entrou em contato com a equipe do TNOnline para reclamar dos buracos e de asfaltos com elevações. O trecho em questão é da Rodovia PR-532.

"Mais uma vez a promessa feita pela metade. Venho fazer reclamações sobre os buracos na estrada e das elevações no asfalto. Quem aguenta essa buraqueira toda? Eles tamparam sim, mas não está aquelas coisas. Só jogaram umas pedras e não passaram o rolo, nem nada", comenta a moradora, que vive há 23 anos na região.

Em outubro de 2021, Alessandra entrou em contato com jornalistas do TN e fez a mesma reclamação. "Nós, moradores do Correia de Freitas, não aguentamos mais passar por isso todos os dias, onde você passa tem buraco, não tem mais pra onde correr, isso é uma vergonha. Como fica quem trabalha de carro e moto todos os dias? Alguém vai pagar pelos danos causados nos nossos veículos? Por favor alguém pode nos ajudar?", publicou.

DER

O engenheiro Alex Alves, gerente regional do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (DER/PR), do Vale do Ivaí, informou que foi feita uma operação 'tapa buracos' na região e que em breve a estrada será recapada. "Infelizmente, tivemos alguns problemas de logística neste período e não conseguimos finalizar a obra. Porém, o quanto antes vamos dar continuidade ao trabalho", explica.

Veja:

