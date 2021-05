Moradora divulga vídeo de ladrão em ação na sua casa

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A vítima de um arrombamento seguido de furto neste sábado (29), a tarde no Jardim Itália em Apucarana, enviou para a reportagem da TnOnline, vídeo que registrou a presença do ladrão em sua cozinha. Veja que ele abre os armários do cômodo e retira o botijão de gás e sai.

Segundo a vítima, é a terceira vez que a residência foi alvo de furto, mas agora a casa tem câmera que filmou toda ação do homem lá dentro. Além disso, a ação rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) logo após o chamado pelo 153, prendeu o ladrão que aparece no vídeo e o receptador do que foi furtado.

Segundo os agentes da GCM, falta prender o terceiro integrante do grupo que já está identificado.

O material furtado foi devolvido para a vítima e os dois criminosos confessos, foram presos pela GCM e encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências.

