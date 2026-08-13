Moradora desaparece e é achada morta por vizinhos no João Paulo em Apucarana

Mulher de 72 anos foi encontrada sem vida deitada sobre a cama e com rádio ligado; Samu confirmou morte natural

Uma idosa, com idade aproximada de 72 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa na Rua Rio Apucarana, no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, em Apucarana (PR), na noite desta quinta-feira (13).

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Segundo informações apuradas no local pelo TNOnline, uma vizinha notou a ausência da moradora, que era vista diariamente em frente à sua casa e nas proximidades. Após suspeitar do desaparecimento, a mulher pulou o muro da residência e, ao observar pela janela da casa, encontrou o corpo já em decomposição sobre a cama da moradora.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte da mulher. Não havia sinais de violência nem de qualquer fator externo que possa ter causado o óbito, sendo apontada morte natural pela equipe médica.





Foto: Louan Brasileiro / TNOnline Foto: Louan Brasileiro / TNOnline

Ainda, segundo o relato, a mulher teria morrido enquanto estava deitada com o rádio ligado. Não foi possível confirmar exatamente há quantos dias ela havia falecido, mas ela teria sido vista por vizinhos ainda no início da semana, em frente à sua residência.

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A mulher foi identificada como Vanda Brandino. Ela morava sozinha na casa, que fica em frente a um ponto de ónibus. O corpo foi removido pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). Ainda não há informações sobre horário de velório e sepultamento.