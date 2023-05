Moradora de Minas Gerais procura familiares em Apucarana

Da Redação

Marilda Tiago Rodrigues, de 46 anos, procura familiares em Apucarana

Uma mulher que foi doada pela avó, em Apucarana, quando ainda era um bebê, está a procura de familiares que ainda possam viver na cidade. Marilda Tiago Rodrigues, de 46 anos, teria sido entregue a uma outra família em 1977 e depois disso, levada para Minas Gerais, onde vive até hoje.

De acordo com a filha de Marilda, Talita Rodrigues, ela foi doada pela avó, uma senhora que segundo relatos, era uma idosa que lavava roupas para moradores da região em troca de dinheiro para sustento da casa. Essa avó, morava em uma casinha muito simples, próximo a um antigo frigorífico/matadouro.

“Não sabemos ao certo quantas pessoas residiam na casa ou se haviam mais crianças. Segundo contam, a doação aconteceu devido a pouca idade da mãe, além da criança apresentar doença e a avó não ter condições de cuidar”, conta Talita.

Ainda segundo relatos, a irmã e a mãe adotivas de Marilda, foram levadas até a casinha onde a bebê estava, sendo indicada pela mãe biológica que fez o apelo dizendo que uma criança que morava na casinha, estaria doente e precisava ser adotada. Após levar elas até a casa, a moça sumiu e não foi mais vista. Nesta época, Marilda aparentava ter aproximadamente cinco ou seis meses de idade e atendia pelo nome de Débora, porém, não tinha registro.

“Minha avó e minha tia, que moravam na região de Rio Bom, se compadeceram da situação e levaram Marilda. Ela foi registrada no cartório de Rio Bom, Paraná, no dia 14/05/1977, por Olímpia Rocha de Melo e Joaquim Eugênio Rodrigues, os pais adotivos”, relatou Talita. “Alguns dias depois, a família ouviu no rádio que alguém procurava uma menina perdida, mas não tinham certeza se falavam da mesma. Por estar muito doente e já registrada como filha, permaneceram com a adoção. Depois disso, nunca mais ouviram falar e a família se mudou para Ilicínea, uma cidade pequena, localizada no Sul de Minas Gerais”, disse.

Segundo Talita, a família adotiva criou Marilda com muito amor, respeito e cuidado, fazendo com que ela seja grata. Mas ainda assim, ela gostaria de encontrar alguém que compartilhe do mesmo sangue.

Atualmente, Marilda reside no município de Nepomuceno, em Minas Gerais. Quem tiver qualquer informação sobre o caso, pode entrar em contato através do WhatsApp – (35) 9 8429-9463.

