Moradora de Maringá é mantida em cárcere pelo ex em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionada na manhã deste domingo (17) em uma residência localizada na área central da cidade, onde uma moradora de Maringá estaria supostamente sendo mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro. De acordo com relato da vítima, ela e os dois filhos dela teriam sido trazidos para a cidade à força. A mulher afirmou que tem uma medida protetiva contra o suspeito.

continua após publicidade

A mulher relatou aos policiais que o ex-companheiro estaria ameaçando os familiares dela de morte, caso ela decida ir embora. No sábado (16), de acordo com a vítima, o homem teria lhe enforcado e apertado os seus braços. Ela contou ainda que o suspeito teria acionado o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) afirmando que ela estaria em um surto psicótico. A vítima afirmou, no entanto, que simplesmente está esgotada da situação que está vivenciando.

- LEIA MAIS: Homem joga gasolina e tenta atear fogo na ex-mulher em Apucarana

continua após publicidade

Ainda no sábado, a maringaense foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde a Guarda Civil Municipal teria comparecido. O Conselho Tutelar também foi acionado na UPA e a equipe foi até a residência para buscar as roupas da vítima e dos filhos dela.

A PM de Apucarana registrou um boletim de ocorrência do caso neste domingo e orientou a vítima.

Siga o TNOnline no Google News