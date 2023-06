Moradora de Londrina furta mais de R$ 1,6 mil em mercado de Apucarana

Uma moradora de Londrina, no Norte do Paraná, foi presa nesta quarta-feira (7) em flagrante após tentar furtar diversos produtos de um supermercado localizado no Jardim Bela Vista, em Apucarana. A mulher foi descoberta pelo gerente do estabelecimento quando tentava sair do local com os produtos embaixo da roupa.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 12h20, os funcionários do mercado perceberam duas mulheres com atitudes suspeitas e começaram a monitorá-las. Em seguida, elas tentaram passar pelo caixa com diversos produtos escondidos no carrinho. O gerente teria abordados as duas e elas saíram correndo pelo estacionamento do local.

Durante a fuga, várias mercadorias caíram de dentro das roupas das mulheres. Os produtos furtadores foram18 unidades de hidratante labial marca Nívea e oito unidades de creme antissinais para o rosto marca Nívea. No interior do carrinho do carrinho ficaram: 16 barras de chocolate Suíço importado marca Lindt, 1 pacote de copo descartável, 1 lixeira e 1 pacote de pão integral.

A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou no local, se deparou com uma das autoras do furto, de 29 anos, sendo contida pelo gerente e um outro funcionário. A outra mulher teria fugido. Durante revista, os policiais encontraram um Iphone 14 Pro Max, uma chave de uma motocicleta Honda, uma chave de um Volkswagen Voyage e um cartão bancário. Ao ser questionada, a mulher contou que o carro foi utilizado como meio de transporte para que ela e a comparsa viessem de Londrina cometer o furto.

Conforme o gerente do supermercado, os produtos furtados ultrapassam o valor de R$ 1,6 mil. De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita relatou que venderia tudo pela metade do preço em Londrina. Diante dos fatos, a autora e os objetos foram encaminhados para a 17ª SDP para providências cabíveis.

