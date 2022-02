Da Redação

Moradora de Jussara chama PM e tenta levar filho para casa

Uma moradora de Jussara, cidade localizada no Paraná, procurou a Polícia Militar (PM) dizendo que seu filho, de 16 anos, está morando com outro menor de 17 anos, no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana.

Ela viajou até a Cidade Alta com a intenção de levar o adolescente de volta para casa. Porém, ele disse que não iria retornar. Diante da recusa, conforme o boletim, a mãe entrou em contato com o Conselho Tutelar, de Apucarana, para que fosse com ela até o local. No entanto, a solicitante foi orientada a procurar a PM.

A equipe foi até o endereço, mas foi informada que o jovem deixou a residência.