Moradora de Apucarana se emociona ao vencer câncer pela 2ª vez; veja

A última sessão de quimioterapia foi de muita emoção para a aposentada de Apucarana, Celina Harumi Tamessawa Kanno, de 61 anos. Ele estava tratando um câncer reincidente no colo do útero no Hospital da Providencia e recebeu alta dos tratamentos no dia 19 de julho.

O momento especial foi prestigiado pela família e pela equipe que auxiliou Celina durante as sessões. "Tive um atendimento muito humano e eficaz na oncologia de Apucarana. Foi fator decisivo para o sucesso do tratamento. O carinho que diariamente fui recebida. Só gratidão ao doutor Renan, doutor Cristiano e toda equipe maravilhosa", comemora.

Veja o vídeo emocionante:

Qual são os sintomas do câncer no colo do útero?



Os sintomas de câncer no colo do útero incluem sangramento vaginal, dores locais, corrimento vaginal e outros. Nesses casos, a presença de sintomas pode indicar casos já avançados, necessitando de auxílio profissional para avaliação e tratamento.

