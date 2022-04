Da Redação

Moradora de Apucarana que morreu em acidente é identificada

A vítima que faleceu no acidente da tarde deste sábado (12), na BR-376, em Califórnia, foi identificada como Gislaine Aparecida Capelini, de 39 anos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro à ela no local. O acidente envolveu o carro em que ela ocupava e um caminhão.

continua após publicidade .

Gislaine era moradora de Apucarana, no Jardim Colonial. Ela estava no carro com seu marido, que foi socorrido com ferimentos considerados moderados e encaminhado para o Hospital da Providência.

A passageira ficou presa às ferragens e entrou em óbito ainda dentro do veículo. Os Bombeiros ainda tentaram reanimá-la até a chegada do Samu, que constatou a morte.

continua após publicidade .

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Os horários do velório e sepultamento ainda não foram informados.