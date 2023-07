Moradora de Apucarana pede ajuda após cadela dar cria na rua; confira

A cadela está no final da rua Antônio Maciel Filho

Uma moradora de Apucarana, norte do Paraná, fez um apelo pedindo por um lar temporário para uma cachorra que deu cria na rua. O animal deu à luz durante a madrugada gelada deste sábado, dia 15 de julho, embaixo de um carro na Rua Antônio Maciel Filho, Conjunto Habitacional Solo Sagrado, na zona norte da cidade.

Amanda Ribeiro procurou à equipe de reportagem do TnOnline para fazer o pedido de ajuda. Conforme ela, a cadela ainda se encontra na rua. Devido a isso, é necessário um lar temporário para a mãezinha e seus filhotinhos.

Ainda de acordo com a moradora, as organizações não governamentais (ONGs) que prestam apoio em situações como esta não podem ajudar, pois já se encontram lotadas. Amanda tentou contato com o canil, mas não obteve sucesso.

Poucos dias antes da cadela dar à luz, os vizinhos haviam divulgado um pedido de ajuda em grupos de WhatsApp, a fim de encontrar um local seguro, quente e adequado para o animal dar a cria e cuidar dos filhotes. No entanto, não conseguiram um lar a tempo.

Quem puder ajudar, pode ir até o final da Rua Antônio Maciel Filho, no ''Solo Sagrado", para recolher a cachorra e os filhotes e oferecê-los um lar.

