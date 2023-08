Moradora de Apucarana morre vítima de câncer aos 36 anos

Morreu na noite desta terça-feira (1º) a moradora de Apucarana Priscila Vieira Pires de Camargo, aos 36 anos. Ex-funcionária da Imobiliária Andrade Martins e mãe de duas crianças pequenas, ela lutava contra um câncer na mandíbula.

De acordo com amigos, a doença foi descoberta em dezembro de 2021. Nestes últimos meses, Priscila passou por um procedimento cirúrgico em Curitiba e acabou sofrendo um AVC. Apesar da gravidade, segundo pessoas próximas, ela continuou lutando e foi internada, na última quinta-feira (27), e entubada no Hospital do Câncer de Londrina, onde faleceu.

Priscila trabalhou por muitos anos na imobiliária, onde atuou na parte da administração. Ela deixa o marido Dijalma Pires De Camargo Junior e as filhas, Maria Rita, de 6 anos, e Luiza, de 3 anos, além de outros familiares e muitos amigos, que lamentaram a perda nas redes sociais.

"Que notícia triste, tão simpática e sorridente. Uma pessoa iluminada, linda por dentro e por fora, vai deixar muitas saudades. Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos, em especial o marido e suas duas princesinhas", disse uma das postagens.

"Mamãe exemplar, sempre vou me espelhar em você minha linda princesa. Você foi muito mais forte que poderia. Que você descanse agora . Obrigada por tudo ,todos os conselhos,momentos , lembranças. Você com certeza tem um lugar com o papai do céu. Eu prometo que farei de tudo para que as nossas pequenas cresçam juntas assim como nós. Entre brigas de criança e brincadeiras, a gente sempre estava uma pela outra. Te amo para sempre", escreveu uma amiga.



Segundo informações da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o corpo de Priscila será velado na Capela Central e o sepultamento vai ocorrer às 17 horas no Cemitério Cristo Rei.

