Moradora de Apucarana morre aos 47 anos após luta contra o câncer

Uma moradora de Apucarana, no Norte do Paraná, morreu na noite desta quinta-feira (21) após uma longa luta contra um câncer. Doralice Zampieri da Silva, de 47 anos de idade, enfrentava a grave doença há cerca de cinco anos, segundo informações de amigos.

Funcionária da empresa Caseirinho Alimentos há quase dez anos, ela era muito querida entre todos os conhecidos, que lamentam profundamente a perda. Doralice será velada na Capela Mortuária Central de Apucarana até às 16 horas desta sexta-feira (22), quando deverá ser sepultada no Cemitério Municipal Cristo Rei.

A apucaranense atuava como encarregada do setor de embalagem da empresa alimentícia. Conforme colegas de trabalho, ela deixa uma filha. "Eu tive o privilégio de trabalhar com ela por uns sete anos na empresa. [...] Uma pessoa muito querida", disse um dos amigos à reportagem do TNOnline.

