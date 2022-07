Moradora de Apucarana faz alerta após cair em golpe; Entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma moradora de Apucarana foi vítima de um golpe ao comprar uma mesa através do marketplace do Facebook, no dia 6 de julho. A mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil nesta segunda-feira (18) para denunciar o golpista.

continua após publicidade .

"Comprei uma mesa pela internet no começo do mês, conversei com um homem, que a princípio mora em Arapongas, e até hoje não recebi minha mercadoria. Já enviei dois PIX, um no valor de R$ 200 e outro de R$ 160. O falso vendedor disse que o frete era gratuito e agora informou através de mensagens do WhatsApp que só irá entregar o objeto se eu pagar mais R$ 60 de frete", explica.

A vítima relatou também que procurou pelo endereço que está na propaganda antes e que depois de desconfiar pesquisou novamente e não é o mesmo lugar. "Ele disse que iria entregar de um a três dias e até agora nada. Pedi o rastreamento e ele não passar", lamenta.

continua após publicidade .

Para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe, a vítima resolveu contar o que houve. "Faço esse alerta para que outras pessoas também não caiam na mesma 'armadilha' que cai", finaliza.

Siga o TNOnline no Google News