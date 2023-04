Moradora de Apucarana é encontrada morta dentro de casa

Da Redação

A ocorrência chamou a atenção dos moradores do bairro

Uma mulher, de 53 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, na Rua Esli Gloor, na região da Vila Reis, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã deste sábado (29).

Conforme a polícia, uma vizinha sentiu a falta da moradora e como a casa estava fechada, chamou a PM. Não havia marcas de violência na mulher e a causa da morte seria natural. A ocorrência chamou a atenção dos moradores do bairro, que ficaram aflitos com a possibilidade de crime.

A Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa) foi chamada para recolher o corpo de Sônia Luiza da Silva.

