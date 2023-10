Moradora de Apucarana denuncia pedinte que atira pedras em casas; veja

Siga o TNOnline no Google News

Moradores do Jardim Apucarana acionaram a Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (16) para fazer uma denúncia contra um homem que frequentemente atira pedras contra as residências do bairro.

Segundo o Cabo Eclaxe, o acusado costuma atirar pedras sempre quando alguém nega entregar dinheiro ou comida para ele. "É um indivíduo na faixa entre 20 e 30 anos que está passando nas residências pedindo dinheiro e comida, e o morador se recusa, ele começa a ofender também tacar pedras nas casas", contou o policial.

Segundo a PM, casos como esse são frequentes no bairro. Um boletim de ocorrências foi registrado por uma moradora, da Rua Pernambuco, que conseguiu fazer uma filmagem do pedinte. Veja:

