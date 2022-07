Moradora de Apucarana chama PM após namorado quebrar a casa toda

Da Redação

A ocorrência foi registrada no centro da cidade

Uma mulher de Apucarana acionou a Polícia Militar (PM) na noite deste sábado (30) e contou que estava conversando com seu namorado, que conhece há um ano, quando ele começou a agir de maneira estranha, falando com uma voz diferente e passou a quebrar tudo que estava a seu alcance. A ocorrência foi registrada no centro da cidade.



De acordo com a PM, a vítima conseguiu trancar a porta e seus filhos ficaram dentro da residência chorando. O autor quebrou vidros de janelas e vidros das portas e fugiu em um GM/Gol prata.

As equipes procuraram pelo autor, mas ele não foi localizado. A mulher disse aos policiais que irá representar contra o autor futuramente e solicitar medida protetiva.

