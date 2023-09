Moradora de Apucarana cai em golpe ao tentar comprar moto; saiba mais

Mais um caso de estelionato foi registrado em Apucarana, no Norte do Paraná, nesta quarta-feira (20). Dessa vez, uma mulher perdeu R$ 1,5 mil ao tentar comprar uma motocicleta que havia sido anunciada na internet. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar (PM) na Rua Rolivar Beje, no Residencial Interlagos.

continua após publicidade

De acordo com as autoridades, uma equipe foi acionada depois que a vítima realizou o pagamento do valor visto no anúncio, mas a vendedora pedia um montante maior para entregar a moto. Conforme relato da mulher, o anúncio no Facebook seria de R$ 1,5 mil, após negociar, ela foi até o endereço para buscar o veículo.

- LEIA MAIS: Morador da região troca mensagens com mulher e perde mais de R$ 20 mil

continua após publicidade

Na residência, a possível compradora conversou com a proprietária e fez um teste na moto. Decidida a comprar a motocicleta, ela efetuou uma transferência via PIX no valor de R$ 1,5 mil. No entanto, o dinheiro não caiu na conta certa. A dona ainda afirmou que a moto na verdade estaria sendo vendida por R$ 3 mil. Nesse momento, elas perceberam que caíram em um golpe.

A polícia foi acionada e as vítimas foram orientadas.

Siga o TNOnline no Google News