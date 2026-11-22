O caso foi formalmente registrado pelas equipes como uma ocorrência sem crime no local

A Polícia Militar de Apucarana foi mobilizada por duas vezes consecutivas, na manhã de sábado (21), para atender a uma denúncia de perturbação do sossego no Jardim Ponta Grossa. No entanto, ao chegarem ao endereço indicado, os policiais constataram que não havia nenhum barulho ou irregularidade no local.

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A moradora que acionou as viaturas havia relatado à central de operações que o vizinho estava promovendo uma aglomeração de pessoas. Após as buscas não confirmarem o problema em nenhuma das duas visitas, as autoridades perceberam que o serviço de emergência estava sendo usado para fins pessoais.

O histórico do endereço revela que o morador denunciado já havia sido autuado anteriormente pela Guarda Municipal por causa de som alto. Com base nisso, a PM concluiu que os acionamentos repetidos e sem fundamento da manhã de hoje foram feitos apenas com a intenção de incomodar o vizinho devido a rixas passadas.

O caso foi formalmente registrado pelas equipes como uma ocorrência sem crime no local. O boletim será encaminhado para as autoridades competentes, que poderão tomar providências legais contra o uso indevido do serviço policial.