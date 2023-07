Morador volta de viagem e encontra casa arrombada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um morador do Loteamento Residencial Jardim Veneza, em Apucarana, no Norte do Paraná, encontrou a casa arrombada e sem vários pertencentes após retornar de viagem. Ele acionou a Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (7), que registrou boletim de ocorrência por furto qualificado.

O caso ocorreu na Rua Mutsumi Ohara Nishikawa. A vítima acionou o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), via 190, relatando o crime. Ele contou aos policiais que, ao retornar de viagem, se deparou com a sua residência aberta pelo portão social. A janela de acesso à sala também estava arrombada.

Dentro da residência, ele constatou a falta de dois notebooks com seus respectivos carregadores, um aparelho de televisão com seu respectivo controle remoto e uma "caser" xadrez. O caso será agora investigado pela Polícia Civil.

