Morador usa facão para expulsar ladrão de dentro de casa em Apucarana

O invasor já havia levado um botijão de gás pela manhã, mas foi surpreendido à tarde e fugiu para uma área de mata

Um morador do Jardim Diamantina, em Apucarana, precisou reagir para defender sua própria vida e sua residência na tarde de sábado (26). Ao chegar no imóvel, localizado na Rua República Dominicana, ele flagrou um invasor e utilizou um facão para se proteger de um ataque armado.

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Segundo o relatório da Polícia Militar, os transtornos da vítima começaram ainda no período da manhã, quando a casa foi alvo do criminoso pela primeira vez e teve um botijão de gás furtado. No período da tarde, ao retornar ao local, o proprietário encontrou um homem sem camisa no interior da residência, revirando o espaço em busca de mais objetos para levar.

Ao perceber que havia sido flagrado, o invasor pegou uma faca e avançou contra o morador. Para se defender da investida, a vítima rapidamente pegou um facão que estava por perto e revidou o ataque. O morador relatou aos policiais que, devido à rapidez da confusão, não soube dizer se conseguiu ferir o suspeito.

Assustado com a reação, o criminoso fugiu correndo em direção a uma área de mata próxima. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. Apesar do susto e do furto ocorrido pela manhã, nada foi levado na segunda tentativa. O caso foi registrado e encaminhado para investigação da Polícia Civil.