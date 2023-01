Morador tenta localizar Ducato furtado na 'Nagib Daher', em Apucarana

Da Redação

Fiat Ducato foi furtada na noite de quarta-feira (11), em Apucarana

O dono de uma Fiat Ducato furtado na quarta-feira (11) à noite em Apucarana, está à procura do veículo que é usado exclusivamente para trabalho. O crime ocorreu na Rua Nagib Daher, 226, por volta da meia-noite.

Segundo o proprietário Dirceu Nunes, a van estava estacionada em frente à sua casa quando foi furtada. Ele desconfia que o Ducato foi usado em outras ocorrências pela cidade. A placa do veículo é MPX-0H48. Se alguém tiver notícias pode entrar em contato com Dirceu através do WhatsApp (43) 99976-7359.

Roubo em Apucarana

Um homem que trabalha como entregador de lanches em Apucarana foi surpreendido na noite desta terça-feira, 17, por um ladrão armado, enquanto estava no caminho para realizar uma entrega.

Segundo o boletim de ocorrências, o crime aconteceu na Avenida Central do Paraná, no Jardim Diamantina. O lanche deveria ser entregue na Rua Rafael Sorpile, próximo a subestação da Sanepar. O trabalhador contou aos policiais que foi surpreendido por um homem moreno que usava blusa com capuz e que, de posse de uma arma de fogo, aparentando ser um revólver, deu voz de roubo.

