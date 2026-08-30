Morador tem fiação de casa levada por bandidos no Jardim Trabalhista

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Fios de residência foram furtados durante ausência do homem entre a noite deste sábado (29) e madrugada de domingo (30)

Em torno de30 metros de fios de cobre foram furtados de uma residência na madrugada deste domingo (30) em Apucarana (PR). A ocorrência foi registrada por volta das 4h53 na Rua Osvaldir Antonio Rosa, no Jardim Trabalhista.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), o morador havia saído do imóvel por volta das 22h de sábado (29). Ao retornar, por volta das 4h30, percebeu que a residência estava sem energia elétrica. Ao verificar o padrão de energia, constatou que a fiação havia sido retirada.

A equipe policial orientou o morador sobre os procedimentos legais cabíveis junto à Polícia Judiciária.

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