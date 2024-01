Morador reage a assalto e "espanta" bandido com facão em Apucarana

Morador reagiu com facão e fez ladrão fugir

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um morador da zona rural de Apucarana reagiu a um assalto e afugentou o bandido com um facão. O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (5), em uma propriedade localizada na região do Distrito da Vila Reis.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), o morador relatou que a propriedade foi invadida por três homens. A vítima percebeu a ação no momento em que a energia do local foi desligada. Ao reativar a eletricidade, o morador flagrou um dos bandidos roubando sua moto.

- LEIA MAIS: Motorista abandona carro após sofrer acidente na BR-376 em Apucarana

continua após publicidade

A vítima pediu para que o homem não levasse o veículo. O bandido, entretanto, sacou uma faca e ameaçou o dono da casa, que respondeu mostrando um canivete. Na sequência, o morador pegou um facão que estava sobre a mesa e seguiu em direção ao bandido, que abandonou a ação e fugiu do local.

A PM foi ao local e orientou o morador sobre os riscos de reagir a um assalto. Esse tipo de atitude não é recomendada, pois coloca a vida das vítimas em risco.

Imagens das câmeras de monitoramento instaladas na propriedade devem ajudar a polícia na investigação.

Siga o TNOnline no Google News