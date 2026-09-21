Morador pula de janela de 5 metros ao confundir vento com invasão em Apucarana

Um homem de 49 anos ficou ferido após pular de uma janela de aproximadamente cinco metros de altura na noite de domingo (20), no Residencial Interlagos, em Apucarana. A queda aconteceu após ele acionar a Polícia Militar (PM) por acreditar que o galpão comercial onde está morando havia sido invadido por criminosos.

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Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o homem sentado do lado de fora de uma empresa de tecidos. Ele relatou que havia saído rapidamente para comprar comida e, ao retornar ao cômodo em que dorme, ouviu barulhos na porta, como se alguém estivesse forçando a entrada. Com medo de ser atacado, ele ligou para o 190 e saltou da janela, caindo em pé e machucando os dois tornozelos.

As equipes policiais realizaram buscas por todo o imóvel, mas não encontraram nenhum invasor. A porta principal do estabelecimento não tinha sinais de arrombamento e estava apenas encostada.

O dono do galpão, um homem de 42 anos que é irmão da vítima, foi chamado ao local e confirmou que nada foi furtado. Ele explicou à polícia que cedeu o espaço acima do escritório para o irmão morar devido a uma separação conjugal recente. O familiar relatou ainda que o homem sofre com o uso de álcool e drogas, e possivelmente teve alucinações, confundindo o barulho do vento batendo na porta destrancada com uma tentativa de invasão.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelo próprio dono da empresa para prestar socorro ao morador ferido. A Polícia Militar orientou os envolvidos e registrou o caso.