Morador pede doações após ter casa destruída por incêndio em Apucarana

Um morador de Apucarana, no norte do Paraná, que perdeu todos seus pertences em um incêndio pede ajuda da população com doações. A casa onde Elson França Geraldo, 44 morava com mais dois amigos, localizada na na Rua Ari Barroso, na Vila Nova, ficou completamente destruída na tarde deste sábado (23). A suspeita é que um curto-circuito na rede elétrica tenha provocado o fogo no imóvel de madeira.

Geraldo relata que ele e o amigo chegavam na residência por volta das 13h30 quando foram surpreendidos pela fumaça e pelas labaredas. Desesperados, os dois só conseguiram gritar por socorro e demoraram para acionar o Corpo de Bombeiros. "Fiquei tão nervoso que não conseguia nem digitar a senha para destravar meu celular para chamar os Bombeiros. Para piorar a situação, na torneira não saía uma gota de água para tentar apagar o fogo", contou ao TNOnline.

Elsio, que atualmente está desempregado, mora com outros dois amigos, uma mulher que trabalha como diarista e um homem que trabalha como entregador. O trio dividia a casa que era alugada e agora precisa encontrar outro imóvel para ficar. Elsio conta que só lhe sobraram as roupas do corpo e que até seus documentos foram queimados no incêndio. Ele pede a doação de roupas, calçados, móveis e mantimentos. Quem desejar ajudá-lo pode entrar em contato pelo telefone (43) 9 8835-4900. Transferências em dinheiro também podem ser feitas pela chave PIX- (43) 9 9970-1112. "Qualquer ajuda será bem-vinda".

