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APUCARANA

Morador instala fio elétrico em portão para afastar cães e PM intervém

Vizinho denunciou o risco de choque em crianças no Jardim Flamingos; após alerta das autoridades, fiação irregular foi removida do local

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 07:20:15 Editado em 14.07.2026, 07:20:12
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Morador instala fio elétrico em portão para afastar cães e PM intervém
Autor Boletim de ocorrências foi registrado pela PM - Foto: Reprodução

A Polícia Militar foi acionada na manhã de segunda-feira (13) para desativar uma armadilha perigosa improvisada em uma residência no Jardim Flamingos, em Apucarana. Um homem havia eletrificado o próprio portão na tentativa de impedir que os cachorros da vizinhança urinassem na estrutura de sua casa.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (14) em Apucarana e região

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A situação veio à tona após um vizinho utilizar o aplicativo da polícia para fazer a denúncia. Ele relatou grande preocupação com o fio elétrico instalado rente à via pública, alertando que a medida extrema poderia causar acidentes graves, com risco de choque não apenas aos animais, mas também às crianças que transitam pelo local.

Quando as autoridades chegaram ao endereço, o proprietário do imóvel confirmou a instalação. Ele tentou justificar a atitude explicando que o portão está sem pintura e que a urina constante dos cães poderia causar ferrugem, corrosão e o apodrecimento do metal.

Apesar da justificativa, a equipe policial alertou o morador sobre o grave perigo e a responsabilidade de manter uma fiação exposta e energizada na rua. Diante da intervenção e das orientações prestadas, o homem compreendeu os riscos e realizou a retirada imediata do fio elétrico. A situação foi pacificada no local e a polícia registrou o boletim de ocorrência para documentar o caso.

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Apucarana armadilha perigosa CHOQUE ELÉTRICO jardim flamingos POLICIA MILITAR segurança pública
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