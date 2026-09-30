Morador flagra invasão por câmera e TV é furtada de garagem

Uma televisão de 32 polegadas foi furtada da garagem de uma residência na manhã de terça-feira (29), na Rua Antônio José de Oliveira, em Apucarana. O crime foi descoberto pelo próprio morador, que acionou a Polícia Militar após acompanhar a ação dos suspeitos pelo sistema de câmeras de segurança do imóvel.

-LEIA MAIS: Homem com tornozeleira é preso pela Rotam ao tentar jogar drogas no vaso em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, teve dificuldade para verificar a denúncia inicialmente. Os muros altos e a cerca elétrica em torno da casa impediram que os agentes tivessem acesso visual ou físico ao quintal. A entrada só foi possível após o proprietário chegar ao local e abrir o cadeado do portão.

Durante a vistoria na propriedade, os policiais constataram que não havia sinais de arrombamento nas portas ou janelas. Além disso, a análise das imagens de segurança não mostrou movimentação de pessoas dentro dos cômodos da residência. No entanto, o morador confirmou que o aparelho de TV, que ficava instalado na garagem, havia sido levado.

A polícia registrou a ocorrência e orientou a vítima sobre as medidas cabíveis para o acompanhamento do caso. Nenhum suspeito foi localizado até o momento. O vídeo das imagens de monitoramento não foi divulgado.