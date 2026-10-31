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PR-170

Morador flagra homem tentando furtar fios em propriedade rural de Apucarana

Suspeito foi surpreendido com um alicate dentro de um barracão rural e usou uma pescaria como desculpa para justificar a invasão.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morador flagra homem tentando furtar fios em propriedade rural de Apucarana
Autor Foto: ILUSTRAÇÃO

Um morador evitou o furto de fios em sua propriedade rural no início da tarde desta sexta-feira (30), em Apucarana (PR), ao flagrar um homem de 34 anos invadindo o local. O caso ocorreu em uma fazenda às margens da Rodovia PR-170, na região do Contorno Norte.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), o proprietário encontrou o invasor dentro de um barracão que fica ao lado da casa principal. O suspeito estava com um alicate e já havia começado a cortar os cabos e a fiação elétrica do espaço, mas foi contido pelo morador antes que conseguisse levar os materiais.

A polícia foi acionada por familiares da vítima e, ao chegar ao endereço, encontrou o suspeito já rendido e sentado em frente ao imóvel. Ao ser questionado pelos agentes sobre o que fazia no local, o homem tentou se justificar dizendo que não pretendia furtar nada e que estava apenas de passagem, a caminho de uma pescaria.

O homem recebeu voz de prisão por invasão e tentativa de furto. Como colaborou com a equipe policial e não apresentou resistência, ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil sem o uso de algemas para o registro da ocorrência.

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´polícia Apucarana fios elétricos Furto invasão Segurança Rural
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