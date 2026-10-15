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VILA FORMOSA

Morador evita incêndio após curto-circuito em casa em Apucarana

Chamas ficaram restritas à fachada do imóvel e foram controladas com o desligamento da rede de energia; Corpo de Bombeiros esteve no local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morador evita incêndio após curto-circuito em casa em Apucarana
Autor O Corpo de Bombeiros foi acionado - Foto: TNOnline/Foto ilustrativa

Um morador conseguiu controlar um princípio de incêndio em sua residência na noite desta quinta-feira (15), na Rua Dom Armando Lombardi, no bairro Vila Formosa, em Apucarana (PR). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento, mas, ao chegar ao endereço, a situação já havia sido resolvida.

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O imóvel fica localizado em um terreno que abriga outras duas casas. De acordo com as informações apuradas, o fogo começou após um provável curto-circuito.

Percebendo o problema, o próprio morador agiu rapidamente e desligou o quadro de distribuição de energia da casa. Graças à ação rápida, o fogo não atingiu o interior do imóvel nem as casas vizinhas no mesmo lote. Apesar do susto, não houve danos aos móveis ou à estrutura interna da residência e nenhuma pessoa ficou ferida no incidente.

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ação rápida Apucarana Bombeiros curto-circuito incendio segurança residencial
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