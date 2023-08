Morador é acordado de madrugada após homem bater carro em seu portão

Um morador de Apucarana, no norte do Paraná, teve o portão de sua casa e o seu carro, um Volkswagen Gol, danificados após uma colisão causada por um motorista embriagado na madrugada desta segunda-feira (14).

De acordo com o homem, ele estava dormindo quando ouviu um barulho muito alto da batida. Quando saiu da casa ele encontrou o carro batido no portão e o seu veículo danificado. Como consta no Boletim de Ocorrências, o carro do morador teve danos no para-choque e no capô.

Ainda segundo a PM, o próprio motorista do carro estava no local e admitiu que estava embriagado. Ele ainda teria afirmado que após a colisão, ele mesmo tirou o veículo da garagem. De acordo com os policiais, o homem foi preso e encaminhado para a delegacia.

