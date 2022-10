Morador do Pirapó morre aos 76 anos nesta quinta-feira (6)

Da Redação

José Bermudes Fernandes morreu nesta quinta (6)

Morreu nesta quinta-feira (6), o morador do Pirapó, José Bermudes Filho, aos 76 anos. A causa da morte não foi informada por familiares e amigos. Ele era filho do pioneiro José Bermudes, conhecido como Zé do Bar, e deixa a esposa Neusa e o filho Bruno.

O velório ocorre nesta quinta-feira (6), a partir das 18 horas na Capela Mortuária Central do Distrito de Pirapó e o sepultamento será nesta sexta-feira (7), às 16 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

O presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana, Franciley Preto Godói Poim (PSD), publicou uma nota lamentando a morte de José Bermudes Filho, no Facebook.

"Respeitado por todos os amigos, foi um grande profissional, um grande amigo, pessoa muito querida no nosso Distrito. É um momento difícil para todos nós. Neste momento de dor e de tristeza, peço a Deus que conforte e console os corações de todos os familiares e amigos", escreveu o vereador.

