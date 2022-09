Morador do Pirapó é preso com três armas após ameaçar ex-esposa

Da Redação

Um homem de 47 anos foi preso na manhã desta terça-feira (12), no Distrito do Pirapó, em Apucarana. Ele foi preso com duas armas longas e um revólver, além de várias munições.

A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, de Apucarana, com apoio da 17ª Subdivisão Policial. A prisão se deu após denúncias de que o homem, após uma briga com a ex-esposa, teria dado tiros para o alto, fazendo ameaças.

A Polícia Civil, que faz uma operação nesta terça-feira e cumpre outros mandatos judiciais, fez a prisão do morador do Pirapó, por ameaça e porte ilegal de armas e munições. Com ele, a polícia apreendeu duas espingardas e um revólver calibre 32, além de munições de vários calibres.

A Polícia Civil de Apucarana está realizando operação, com o cumprimento de outros mandados de busca e apreensão.

tRÊS PRISÕES EM UMA SEMANA

Esse caso da prisão do homem com três armas de fogo, que deu tiros para o alto após uma briga com a ex-esposa, é a terceira prisão que ocorre no distrito, em uma semana, motivada por casos de violência doméstica.

Na sexta-feira (10), um aposentado,de 68 anos, morador do distrito, foi preso, acusado de lesão corporal eviolência doméstica, contra a companheira, uma mulher de 43 anos. Ele agrediu a mulher ao discutir por conta do desaparecimento de alguns utensílios domésticos.

No sábado (11), à noite, um rapaz de 24 anos foi preso por agredir a mulher, de 22 anos, com quem vivia. Eles estavam em uma confraternização, durante a tarde, quando discutiram e a mulher voltou para a casa, com a sogra. Momentos depois, o rapaz chegou na casa e passou a quebrar objetos e a xingar a mulher. Ela saiu da casa e, já na rua, foi alcançada pelo homem, que a agarrou pelos cabelos e a jogou no chão, lesionando o joelho da vítima.

