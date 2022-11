Morador do Michel Soni ferido a tiros é atendido no Providência

Da Redação

A situação foi registrada como lesão corporal e será acompanhada pela polícia

Um homem, que não teve a idade divulgada, deu entrada na noite desta sexta-feira, 11, no Hospital da Providência, em Apucarana, com ferimentos por arma de fogo. A equipe ROTAM, da Polícia Militar (PM) foi acionada no local.

Em contato com os familiares da vítima, a PM conseguiu identificar o homem ferido, que seria morador do bairro Michel Soni, em Apucarana, porém, nenhum familiar conseguiu explicar o que teria acontecido.

A polícia também não divulgou no relatório a quantidade de tiros que o homem teria sofrido. No boletim também conta que a vítima não tinha condições de falar durante o atendimento e que os médicos não puderam dizer no momento qual era estado de saúde do homem.

A situação foi registrada como lesão corporal e será acompanhada pela polícia.

