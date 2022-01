Da Redação

Morador do Jardim América denuncia som alto no vizinho

Um morador do Jardim América denunciou o vizinho para a Polícia Militar (PM), de Apucarana, por realizar um evento com som alto e grande número de pessoas, neste sábado (29).

continua após publicidade .

O solicitante disse que estava em sua casa e que nas proximidades estava acontecendo a festa e o som estava alto, além do barulho de conversa e grande fluxo de veículos. Ao chegar no local, a equipe constatou que realmente o som estava alto e que tinham vários carros no endereço.

Desta forma, os policiais conversaram com o solicitante e com o organizador do evento, e os dois foram orientados. Segundo o boletim, foi lavrado um Termo Circunstanciado, onde ambas as partes assinaram compromisso de comparecimento.