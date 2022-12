Morador do Interlagos é raptado e abusado por 40 minutos

Da Redação

Um morador do Residencial Interlagos, em Apucarana, passou por momentos de terror no começo da madrugada deste sábado (31), após ser estuprado por um homem durante cerca de 40 minutos, além de sofrer ameaças com um revólver e ser ter a jaqueta e o celular roubados.

A vítima disse que estava voltando de moto de Arapongas, quando nas proximidades do Supermercado Muffato, em Apucarana, viu três homens, que estavam em um carro, sendo que um deles desceu com um revólver do veículo e subiu em sua garupa e a obrigou a pilotar até a Rua Jonas Matulaitis.

Neste endereço, segundo o homem, dois dos autores ficaram usando drogas, enquanto o terceiro, que aparentava ter 40 anos, começou o ameaçar com a arma de fogo e a agredir. Ela ainda relatou que o autor o forçou a ter relações sexuais por cerca de 40 minutos.

Após o período, ainda conforme a vítima, o homem vestiu as roupas e o deixou ir embora do local em sua motocicleta. Ao chegar em casa, ele entrou em contato com a PM pelo 190. A equipe acionou os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levaram o homem até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) para receber cuidados médicos e preventivas diante do estupro.

Os policiais ainda foram atrás dos autores, mas até o momento ninguém foi localizado. O crime foi repassado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP).

