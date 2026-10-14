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Morador descobre furto de torneiras após quintal de casa alagar no centro de Apucarana

Vítima de 59 anos havia saído de casa por apenas duas horas; Polícia Militar fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morador descobre furto de torneiras após quintal de casa alagar no centro de Apucarana
Autor Foto: Reprodução/ Magnific

Um morador de 59 anos teve quatro torneiras furtadas do quintal de sua casa na noite desta terça-feira (13), no centro de Apucarana, no Paraná. O crime, que ocorreu na Rua Professor Erasto Gaertner, foi descoberto após a vítima notar a interrupção no fornecimento de água no interior da residência e encontrar um grande vazamento no terreno.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (14) em Apucarana

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Segundo informações da Polícia Militar, o proprietário relatou que se ausentou do imóvel por um curto período, entre 17h30 e 19h30. Ao retornar, ele não percebeu nenhuma anormalidade imediata. No entanto, ao abrir as torneiras internas da casa e constatar que estavam secas, decidiu verificar a área externa. Foi nesse momento que o morador se deparou com um grande volume de água escorrendo pelo quintal e notou que as quatro torneiras externas haviam sido levadas.

A equipe policial foi acionada logo em seguida e realizou buscas e varreduras por todo o perímetro do imóvel, bem como nas ruas próximas, com o objetivo de localizar os responsáveis pelo furto. Apesar das diligências na região central da cidade, nenhum suspeito foi encontrado pelos policiais militares até o momento. A vítima recebeu as orientações cabíveis das autoridades de segurança sobre as medidas preventivas e os procedimentos de polícia judiciária que devem ser adotados para o andamento da investigação.

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